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Стало известно, готовы ли Стоунс, Уокер и де Брёйне сыграть против «Арсенала»

28 Марта 2024 • 02:01 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
31.03 18:30

«Манчестер Сити» испытывает проблемы с травмами в преддверии важнейшего матча Премьер-лиги против лондонского «Арсенала».

«Горожане» рискуют остаться без Джона Стоунса и Кайла Уокера – оба игрока травмировались в недавних товарищеских поединках сборной Англии. Также вызывало сомнения и состояние Кевина де Брёйне, пропустившего последнюю игру «Манчестер Сити» перед международной паузой.

Как сообщает City Xtra, Джон Стоунс, по всей видимости, не успеет восстановиться до матча с «Арсеналом», то же самое касается и Кайла Уокера. Оба игрока пройдут медицинское обследование в четверг, но их шансы выйти на поле в воскресенье оцениваются невысоко. Иначе обстоит ситуация с де Брёйне: бельгиец уже проводит полноценные тренировки с командой и готов сыграть с первых минут.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Кайл Уокер Джон Стоунс Кевин де Брёйне ещё теги

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