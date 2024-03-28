Стало известно, готовы ли Стоунс, Уокер и де Брёйне сыграть против «Арсенала»

«Манчестер Сити» испытывает проблемы с травмами в преддверии важнейшего матча Премьер-лиги против лондонского «Арсенала».

«Горожане» рискуют остаться без Джона Стоунса и Кайла Уокера – оба игрока травмировались в недавних товарищеских поединках сборной Англии. Также вызывало сомнения и состояние Кевина де Брёйне, пропустившего последнюю игру «Манчестер Сити» перед международной паузой.

Как сообщает City Xtra, Джон Стоунс, по всей видимости, не успеет восстановиться до матча с «Арсеналом», то же самое касается и Кайла Уокера. Оба игрока пройдут медицинское обследование в четверг, но их шансы выйти на поле в воскресенье оцениваются невысоко. Иначе обстоит ситуация с де Брёйне: бельгиец уже проводит полноценные тренировки с командой и готов сыграть с первых минут.