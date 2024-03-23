Канселу: «Гвардиола – лучший тренер в мире»

Крайний защитник «Барселоны» Жоау Канселу, арендованный у «Манчестер Сити», считает Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мировом футболе.

Считается, что португалец покинул ряды «горожан» именно из-за конфликта с испанским наставником. Недавно 29-летний игрок рассказал, что действительно был во многом не согласен с Гвардиолой. Несмотря на это, Канселу по-прежнему считает рулевого «Сити» лучшим в своём деле: «Лучший тренер в мире? Пеп Гвардиола», – приводит Barca Universal ответ футболиста.

Жоау Канселу принадлежит «Манчестер Сити» с 2019 года. В прошлом сезоне латераль выступал за «Баварию» на правах аренды.