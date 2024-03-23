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Клуб из топ-4 Ла Лиги арендует нападающего «Манчестер Сити» в январе 2025 года

23 Марта 2024 • 14:13 Комментировать
Жирона
...
Бетис
31.03 17:15

Нападающий «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри в следующем сезоне с большой долей вероятности поиграет в чемпионате Испании. По информации от журналиста Себастьяна Срура, аргентинца арендует «Жирона», которая принадлежит владельцам «горожан».

«Жирона» имеет хорошие шансы на квалификацию в Лиги чемпионов на следующий сезон. Если «бело-красные» смогут преодолеть групповой этап и выйти в раунд плей-офф, Эчеверри может дебютировать в самом престижном клубном турнире.

Напомним, «Манчестер Сити» выиграл борьбу за Клаудио, хотя в услугах молодого аргентинца были заинтересованы многие европейские топ-клубы.

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