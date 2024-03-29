Артета обнадёжил фанатов «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета обнадёжил фанатов команды в ходе пятничного общения с журналистами. По словам специалиста, Букайо Сака, Габриэл Мартинелли и Габриэль Магальянс имеют шансы сыграть против «Манчестер Сити».

«Сака, Мартинелли и Габриэль? Да, у них есть шансы сыграть против «Манчестер Сити». Они не тренировались, но завтра у нас ещё будет одно занятие. Есть шанс, что все они будут доступны», - сказал Артета на пресс-конференции.

«Арсенал» на текущий момент является лидером Премьер-лиги. Гостевой матч против «Манчестер Сити» команда проведёт в воскресенье, 31 марта.