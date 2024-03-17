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Канселу надеется, что «Манчестер Сити» упростит его трансфер в «Барселону»

17 Марта 2024 • 11:30 Комментировать
Атлетико М
...
Барселона
1 2.35 X 3.65 2 2.95
Через 9 ч. 33 мин.

Правый защитник каталонской «Барселоны» Жоау Канселу не теряет надежд остаться в стане «сине-гранатовых» как минимум ещё на один сезон. По информации от инсайдера Фернандо Поло, португалец верит, что «Манчестер Сити» собьёт требуемый ценник хотя бы до 20 миллионов евро или согласится продлить аренду ещё на один сезон.

По сведениям источника, агент Жорже Мендеш вскоре встретится с руководством «Манчестер Сити», чтобы добиться требований своего клиента. Напомним, «Барселона» тоже хочет, чтобы 29-летний Канселу остался.

В нынешнем сезоне Жоау забил два гола и отдал три результативные передачи в чемпионате Испании.

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