Гвардиола отчитал Грилиша после ничьей с «Арсеналом»

«Манчестер Сити» и «Арсенал» в очном матче Премьер-лиги не смогли выявить сильнейшего – матч завершился со счётом 0:0. После финального свистка на поле «Этихад Стэдиум» вышел Хосеп Гвардиола. Тренер «горожан» эмоционально поговорил с атакующим полузащитником Джеком Грилишем. Было видно, что испанец отчитывал футболиста за какие-то действия на футбольном поле и рассказывал, как нужно было сыграть. Грилиш внимательно выслушал Гвардиолу и принял во внимание его подсказки. Хосеп в конце диалога по-доброму хлопнул Джека по голове.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Арсенала» на три очка.