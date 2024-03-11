Раскрыты сроки восстановления Эдерсона

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес получил травму в минувшем матче с «Ливерпулем».

Напомним, встреча 28-го тура Английской премьер-лиги завершилась со счетом 1:1.

Как утверждает журналист Джек Гоган, бразильский футболист выбыл на три-четыре недели из-за травмы бедра. Сообщается, что его участие в матче с «Арсеналом», который пройдет в конце марта, находится под большим вопросом.

В текущем сезоне 30-летний Эдерсон провел 36 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 31 гол и 12 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

16 марта «Манчестер Сити» встретится с «Ньюкаслом» в рамках 1/4 финала Кубка Англии. Начало игры запланировано на 20:30 по мск.