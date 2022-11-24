Гана сравняла счёт в матче с Португалией

В четверг вечером матч первого тура группового этапа чемпионата мира проводят сборные Португалии и Ганы. В средине второго тайма звёздный Криштиану Роналду открыл счёт, реализовав достаточно спорный пенальти, который он сам же и заработал. Африканская команда не пала духом и уже на 73-й минуте уравняла количество единиц на табло. Опытный нападающий Андре Айю оказался в нужное время в нужном месте и отправил мяч в сетку из пределов вратарской площадки.

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