Фернандеш рассказал о взаимоотношениях с Роналду в сборной

Хавбек португальской национальной команды Бруну Фернандеш высказался о взаимоотношениях с Криштиану Роналду в стане сборной после скандального интервью.

«У меня ни с кем нет проблем. Холодно поприветствовал Роналду? Почему вы так говорите? Это видео позже показали со звуком. Вы смотрели его? Тогда вам стоит это сделать», — приводит слова лидера «Манчестер Юнайтед» издание Sky Sports. Полузащитник отметил, что фокусируется только на предстоящем катарском мундиале, напомнив, что для Роналду ЧМ-2022 станет пятым в карьере.

Португалия свой поход за титулом начнёт с группового этапа, на котором встретится с Уругваем, Южной Кореей и Ганой. Чемпионат мира стартует уже 20 ноября.