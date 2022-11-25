Титов – о Роналду: «Его время ушло, но он пока этого не понимает»

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Егор Титов оценил выступление известного португальского футболиста Криштиану Роналду за свою сборную на ЧМ-2022.

«Видно, как сильно сдал Криштиану Роналду. Интервью Пирсу Моргану сыграло с ним злую шутку. Его время ушло, но он пока этого не понимает», - приводит слова Титова «РБК Спорт».

Специалист считает, что смириться с таким положением дел звезде Португалии будет очень и очень тяжело, так как на протяжении многих лет он являлся одним из лучших футболистов мира.

Егор Титов отдал должное Криштиану Роналду за отказ от неустойки.