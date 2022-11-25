Титов отметил контратаки сборной Португалии на ЧМ-2022

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Егор Титов оценил победу сборной Португалии над командой Ганы (3:2).

«Отмечу также португальскую сборную, а именно то, как они убегают в контратаку», - приводит слова Титова «РБК Спорт».

Кроме того, специалист отдал должное и наставнику португальцев Фернанду Сантушу, под руководством которого в своё время в «Порту» выступал известный российский футболист Дмитрий Аленичев.

Национальная сборная Португалии обыграла команду Ганы со счётом 3:2 за счёт голов Криштиану Роналду (с пенальти), Жоау Фелиша и Рафаэля Леао. За Гану отличились Андре Айю и Осман Букари.