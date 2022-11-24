Фелиш: «Играть с Роналду — мечта»

Форвард португальской национальной команды Жоау Фелиш прокомментировал совместную игру с Криштиану Роналду.

«Играть с Роналду — мечта. С самого детства я этого хотел, а особенно быть с ним в сборной. Моя мечта сбылась, и это невероятно», — приводит слова молодого футболиста издание «Чемпионат».

Напомним, что в стартовой встрече против Ганы Роналду и Фелиш отличились по одному забитому мячу. Португалия выиграла со счётом 3:2 и возглавила турнирную таблицу группы H. Следующий матч подопечные Фернанду Сантуша проведут против Уругвая в понедельник, 28 ноября.