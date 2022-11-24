Португалия - Гана стал лишь четвёртым матчем в истории чемпионатов мира с пятью голами во втором тайме

В рамках группового турнира чемпионата мира в Катаре сборная Португалии сразилась с командой Ганы, и во второй половине этой игры были забиты пять мячей. Три из них записали на свой счет выступающие с позиций фаворитов португальцы, двумя голами ответила Гана.

Как оказалось, это был лишь четвертый матч в истории чемпионатов мира, в котором были забиты пять мячей во втором тайме. Впервые это случилось в игре Польши с Перу в 1982 году, поляки победили 5:1. В 1994 Бразилия обыграла Нидерланды со счетом 3:2, и все голы также были забиты после перерыва.

Наконец, в драматическом матче в рамках прошлого чемпионата мира между Бельгией и Японией пять мячей также были забиты во втором тайме.