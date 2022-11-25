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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Глеб оценил перспективы Португалии на ЧМ-2022

25 Ноября 2022 • 20:59 Комментировать
Португалия
3:2
Гана
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Бывший полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб, поигравший в Европе за каталонскую «Барселону» и лондонский «Арсенал», высказался относительно старта сборной Португалии на ЧМ-2022.

«Португальская команда начала турнир с победы, однако она не впечатлила. Тяжело сказать, как далеко они зайдут», - приводит слова Глеба telecomasia.net.

В стартовом туре сборная Португалии одолела команду Ганы со счетом 3:2. В следующем матче подопечные Фернанду Сантуша встретятся с национальной командой Уругвая. Поединок пройдет 28 ноября.

В третьем туре португальцам будет противостоять Южная Корея.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Глеб Сборная Португалии
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