Глеб оценил перспективы Португалии на ЧМ-2022

Бывший полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб, поигравший в Европе за каталонскую «Барселону» и лондонский «Арсенал», высказался относительно старта сборной Португалии на ЧМ-2022.

«Португальская команда начала турнир с победы, однако она не впечатлила. Тяжело сказать, как далеко они зайдут», - приводит слова Глеба telecomasia.net.

В стартовом туре сборная Португалии одолела команду Ганы со счетом 3:2. В следующем матче подопечные Фернанду Сантуша встретятся с национальной командой Уругвая. Поединок пройдет 28 ноября.

В третьем туре португальцам будет противостоять Южная Корея.