​Трезеге: «Леау может стать одним из главных героев чемпионата мира»

Известный в прошлом футболист сборной Франции Давид Трезеге сказал несколько слов о форварде сборной Португалии Рафаэле Леау.

«Леау может стать одним из главных героев чемпионата мира. Это правда, что сейчас он играет решающую роль в Серии А и не столь значимую роль в Лиге чемпионов. Но он растёт», - высказался Трезеге в интервью SportWeek.

Рафаэлу Леау 23 года. В сезоне 2022/2023 португалец забил 7 голов и отдал 9 голевых передач в 20 матчах за «Милан». После последней переоценки Леау стал самым дорогим игроком Серии А по версии transfermarkt. Португалец оценивается в 85 миллионов евро.