​Роналду заменили в матче с Ганой

В первом туре группового этапа чемпионата мира сборная Португалии играет против Ганы. На 88-й минуте главный тренер «европейских бразильцев» Фернанду Сантуш принял решение заменить Криштиану Роналду.

Замена произошла при счёте 3:1. Очевидно, что Сантуш просто решил дать Роналду передохнуть.

Отметим, что один из голов за сборную Португалии забил как раз Криштиану Роналду. В средине второго тайма звёздный нападающий реализовал одиннадцатиметровый удар, который сам же и заработал.

Следить за концовкой матча Португалия – Гана можно в текстовой трансляции, которую проводит LiveResult.