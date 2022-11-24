​Фелиш – третий самый молодой бомбардир Португалии на ЧМ, Роналду – первый

Сборная Португалии обыграла Гану со счётом 3:2 на старте чемпионата мира. Авторами голов в составе португальской команды стали Криштиану Роналду, Жоау Фелиш и Рафаэл Леау.

Как сообщают специалисты статистики из Opta, Жоау Фелиш стал третьим самым молодым игроком сборной Португалии, забившим на чемпионате мира. Фелиш отличился в возрасте 23 лет и 13 дней.

В более молодом возрасте за сборную Португалии на чемпионатах мира забивали только Антониу Симоэш (22 года и 217 дней) и Криштиану Роналду (21 год и 132 дня) на турнирах в 1966 и 2006 годах соответственно.

Следующий матч сборная Португалии проведёт 28 ноября – против Уругвая.