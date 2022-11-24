Роналду признан лучшим игроком матча против Ганы

Криштиану Роналду признан лучшим футболистом матча стартового тура катарского чемпионата мира против Ганы.

Напомним, что великий нападающий забил первый гол своей команды во встрече, завершившейся со счётом 3:2. Криштиану покорились две исторические отметки, поскольку он стал лишь пятым игроком в истории, выступившем на пяти мундиалях, а также стал первый футболистом, отличившемся забитыми мячами на таком количестве мировых первенств.

Португалия вышла в лидеры группы H после первого тура. Следующим соперником подопечных Фернанду Сантуша в понедельник, 28 ноября, станут уругвайцы.