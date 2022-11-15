Отец Леау: «На ЧМ-2022 жду от Рафаэла того же, что он показывает в «Милане»

Отец нападающего «Милана» и сборной Португалии Рафаэла Леау поделился своими ожиданиями от предстоящего мундиаля.

23-летний футболист интересен ряду топ-клубов, а «Милан» уже несколько месяцев пытается продлить с ним контракт.

«В Катаре Рафаэл должен сделать то, что он делает в «Милане», – рассказывает в интервью Record Антонио Леау, отец игрока. – С детства он старается как можно ярче показывать себя на поле, и сейчас самое время помочь сборной. Он будет много работать, чтобы добиться своего. Я всегда верил в своего сына, и я думаю, что на чемпионате мира он обязательно получит свой шанс».