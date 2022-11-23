«Барселона» близка к подписанию Невеша

«Барселона» близка к заключению сделки по трансферу полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша, сообщает журналист Вероника Брунати.

Ранее сообщалось, что 25-летний португалец не является приоритетной целью каталонского клуба.

Действующий контракт Невеша с «Вулверхэмптоном» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 40 миллионов евро.

Хавбек перешёл в английский клуб из «Порту» летом 2017 года за 17,9 миллионов евро. В нынешнем сезоне Невеш провёл в составе «волков» 16 матчей, забив в них четыре гола.

Напомним, что футболист был включён в состав своей национальной команды на чемпионат мира, который сейчас проходит в Катаре. Свой стартовый матч на турнире португальцы проведут завтра, 24 ноября, против Ганы. Начало — в 19:00 по московскому времени.