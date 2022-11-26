​Сотрудник ФИФА – о пенальти на Роналду: «Это гениально»

Сборная Португалии в первом матче на чемпионате мира обыграла Гану со счётом 3:2. Первый гол в этом матче забил Криштиану Роналду – форвард реализовал пенальти, который сам же и заработал. Решение о назначении одиннадцатиметрового получилось спорным – главный тренер Ганы Отто Аддо категорически с ним не согласился. Комментарий об этом момент дал Сандей Олисе, который является членом технической исследовательской группы ФИФА.

«Может, нападающие умнеют? Можно говорить об этом пенальти всё, что угодно. Но умение выждать нужную секунду, коснуться мяча и получить контакт – это гениально. Давайте сделаем комплимент нападающим за то, что они становятся умнее», - сказал Олисе на брифинге в Дохе. Слова нигерийца приводит BBC.