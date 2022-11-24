Бруну Фернандеш - первый автор двух голевых передач за сборную Португалии в матче ЧМ с 1966 года

В рамках группового турнира чемпионата мира в Катаре сборная Португалии сразилась с командой Ганы, и во второй половине этой игры были забиты пять мячей. Три из них записали на свой счет выступающие с позиций фаворитов португальца, а последний из них забил нападающий Рафаэл Леау, который отличился в контратаке и записал на свой счет, таким образом, первый гол за португальскую сборную.

А вот другой нападающий, Бруну Фернандеш, сделал две голевые передачи в матче - и стал первым португальцем с 1966 года, который сделал две голевые передачи в одной игре чемпионата мира. Тогда это удалось Жозе Торресу в матче против бразильской сборной.