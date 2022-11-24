Хавбек португальской национальной команды Рубен Невеш высказался о победе над Ганой в первом туре чемпионата мира - 2022.

«Мы контролировали ход первого тайма. Во второй половине было больше давления со стороны Ганы, из-за чего мы немного отступили назад. В матче мы должны были быть более прагматичными. В следующей игре нужна победа, мы выйдем на нее с тем же настроем», — приводит слова опорного полузащитника «Вулверхэмптона» издание A Bola. Футболист отметил, что необходимо было начать ЧМ-2022 с успешного матча. По мнению Невеша, игра получилась сложной.

Напомним, что Португалия стартовала в Катаре с непростой победы со счётом 3:2. Другими соперниками по группе являются Уругвай и Южная Корея.