Мостовой: «На чемпионате мира в Катаре два величайших футболиста»

Бывший игрок сборных СССР, СНГ и России Александр Мостовой прокомментировал матч ЧМ-2022 Португалия – Гана (3:2).

«На чемпионате мира в Катаре два величайших футболиста. Точнее, их больше, но двое стоят особняком — это Месси и Роналду. Конечно, Роналду — величайший!» - цитирует Мостового «Чемпионат».

Тем не менее, специалист считает, что арбитр не имел права указывать на одиннадцатиметровую отметку в этом поединке.

Эксперт отметил мастерство форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, которое он продемонстрировал при исполнении пенальти, однако ещё раз подчеркнул – пенальти в том эпизоде не было.