Роналду: «Португалия — лучшая команда на этом чемпионате мира»

Лидер португальской национальной команды Криштиану Роналду высказался об амбициях своей сборной на катарском чемпионате мира.

«Я считаю, что Португалия — лучшая команда на этом чемпионате мира. Но мы должны показать это на поле», — приводит слова легендарного нападающего издание The Guardian. По его мнению, у Фернанду Сантуша собралась амбициозная команда, на настрой которой не повлияет недавнее скандальное интервью самого Роналду.

На групповом этапе Португалии предстоят встречи против Ганы, Уругвая и Южной Кореи. Первый матч против африканской команды пройдёт 24 ноября.