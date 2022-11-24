​Мостовой: «Пенальти не было, Роналду хитро упал»

Известный в прошлом игрок сборной России Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу сборной Португалии над сборной Ганы (3:2).

«До 65-й минуты было какое-то перетягивание каната. А в итоге забили 5 мячей и могли забить ещё. На последних минутах сумасшедший момент был у Ганы. Хорошая игра. Пенальти в ворота Ганы, который реализовал Роналду, не было, как я считаю. Если давать такие пенальти, то нужно исключать борьбу из футбола. Там была борьба плечо в плечо, и Роналду хитро упал. Роналду мог продолжать бежать, но понял, что мяч уже улетает.

Гана пропустила ещё, когда игра раскрылась, когда они сами стали атаковать. Момент, когда в конце игры вратарь забыл, что за ним ещё нападающий... Это было сильно, очень сильно. Португалия взяла свои три очка, а командам из Африки опять чего-то не хватает. Сенегал тоже хорошо играл, но в конце всё упустили. По игре они, конечно, соответствуют уровню. Они смотрятся хорошо. Но у них всегда что-то не получается, чаще всего хромает дисциплина», - сказал Мостовой.