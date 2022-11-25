Колыванов — о пенальти в матче Португалия - Гана: «Сейчас такие не назначают»

Российский тренер Игорь Колыванов высказался об эпизоде с назначенным пенальти в ворота Ганы в матче с Португалией. Встреча первого тура групповой стадии чемпионата мира завершилась победой португальцев со счетом 3:2.

«Не знаю, насколько было что-то там в первом эпизоде... Есть сомнения. Сейчас обычно такие не назначают. Там даже не очень понятно, кто раньше проткнул. То ли Роналду, то ли защитник...», — приводит слова Колыванова Rusfootball.

Во втором туре мундиаля сборная Португалии сыграет с Уругваем (28 ноября в 22:00 по мск), а Гана встретится с Южной Кореей (28 ноября в 16:00 по мск).