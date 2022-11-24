​Роналду стал вторым в истории чемпионатов мира капитаном без клуба

В первом туре группового этапа чемпионата мира сборная Португалии играет против Ганы. За несколько дней до старта своей команды на мундиале Криштиану Роналду остался без клубной прописки – его контракт с «Манчестер Юнайтед» был расторгнут по согласию сторон.

Как сообщает в социальных сетях журналист Стэтмен Дэйв, Криштиану Роналду стал лишь вторым капитаном в истории чемпионатов мира, не имеющим клуба. Первым таким капитаном был Брюс Уилсон из сборной Канады, игравший на мундиале в 1986 году без клубной прописки.

Следить за матчем Португалия – Гана можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.