Роналду стал первым футболистом с голами на пяти чемпионатах мира

Криштиану Роналду установил уникальное достижение, забив в ворота Ганы в первом матче катарского чемпионата мира.

Реализовав пенальти в середине второго тайма, легендарный нападающий стал первым футболистом в истории, кому удалось отличиться на пяти мундиалях. Свой счёт голов на крупнейшем международном турнире Роналду открыл с пенальти в ворота Ирана. Самым результативным турниром для него стал предыдущий чемпионат мира в России, на котором нападающим отметился четырьмя голами. Суммарно на его счету восемь мячей в рамках мундиалей.

К концу встречи Португалия лидирует со счётом 3:1 в своём стартовом поединке на катарском ЧМ-2022.