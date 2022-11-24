​Роналду пел гимн со слезами на глазах

Сборная Португалии начала путь на чемпионате мира – 2022. В первом туре группового этапа команда Фернанду Сантуша играет против Ганы. Во время исполнения гимна на глаза главной звезды португальской сборной Криштиану Роналду накатили слёзы. Это было заметно в телевизионной трансляции.

Отметим, что на днях Криштиану Роналду обрёл статус свободного агента. «Манчестер Юнайтед» объявил о разрыве контракта с португальским форвардом по согласию сторон. Ранее Роналду дал интервью, в котором раскритиковал клуб.

Следить за матчем сборных Португалии и Ганы можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.