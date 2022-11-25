Экс-судья: «Роналду нырял, пенальти не было»

Бывший футбольный рефери Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался о пенальти, который заработал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в поединке первого тура группового этапа ЧМ-2022 против Ганы (3:2).

«Это не пенальти, Роналду нырял в том моменте. Я не могу понять тех, кто говорит, что это 11-метровый», - передает слова арбитра Carrusel Deportivo.

Во втором туре сборная Португалии встретится с национальной командой Уругвая. Завершат групповую стадию подопечные Фернанду Сантуша поединком против сборной Южной Кореи.

Финал чемпионата мира пройдет 18 декабря.