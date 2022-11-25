​Раскрыт диалог Роналду с вратарём после его ужасной ошибки

В конце матча чемпионата мира против Ганы вратарь сборной Португалии Диогу Кошта допустил ужасную ошибку, от которой Криштиану Роналду схватился на голову. Страж ворот не увидел соперника за своей спиной и опустил мяч с рук на газон. Португальцам повезло, что Иньяки Уильямс поскользнулся и не смог наказать Кошту.

После игры Криштиану Роналду на правах капитана подошёл к Диогу Коште и поддержал его. Диалог игроков раскрывает Maisfutebol.

- Надо смеяться! Мы победили! – сказал Роналду. – Ты что, пропустил [в том моменте]?

- Нет, но это было близко… - ответил Кошта.

- И что? Теперь давай смеяться. Мы победили. Ещё одна победа, и мы проходим. Можешь смеяться! – сказал Роналду.

Напомним, что Португалия обыграла Гану со счётом 3:2.