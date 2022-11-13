Бруну Фернандеш: «Сейчас не лучшее время для чемпионата мира»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш недоволен проведением чемпионата мира в разгар клубного сезона.

Турнир пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В ближайшее время клубный футбол уйдёт на паузу до завершения мундиаля.

«Это странное ощущение, – делится Фернандеш мыслями о том, что чемпионат мира стартует уже на следующей неделе. – Сейчас совсем не то время, когда мы, игроки, хотим уезжать на чемпионат мира. Думаю, для болельщиков это тоже не очень удобно: взрослые работают, дети – в школе, многие не смогут смотреть матчи», – заявил в интервью Sky Sports атакующий хавбек.