Футре: «Леау может стать чемпионом мира вместе с Роналду»

Знаменитый в прошлом футболист «Порту» и мадридского «Атлетико» Паулу Футре поделился своим мнением о стартующем в Катаре чемпионате мира. Он считает, что у португальской сборной после победы в чемпионате Европы 2016 года есть шансы и на столь же успешное выступление в мировом турнире благодаря таким игрокам, как Леау и Роналду.

- Леау - молодой парень, очень силен, он может помочь Роналду выиграть чемпионат мира. Я верю в это. Мне очень интересно, какую версию Роналду мы увидим на этом чемпионате. Он может сыграть девятку, а может сыграть чистого нападающего с Леау на пару, - цитирует Футре pianetamilan.it.