Гаджиев поделился мнением о матче Португалии и Ганы

Известный специалист Гаджи Гаджиев высказался о результате игры первого тура чемпионата мира между Португалией и Ганой.

«Большую часть времени португальцы смотрелись значительно лучше. В первом тайме у Ганы вообще практически не было шансов. Они даже по воротам ни разу не пробили. Во втором тайме сборная Ганы начала действовать по-другому: стала прессинговать и за счёт чего выровняла игру», — приводит слова тренера издание Sport24.

Также эксперт усомнился в правильности назначенного пенальти, который закончился голом Криштиану Роналду. По его мнению, трудно судить о будущем Ганы, которая проиграла из-за случайности.

Напомним, что европейцы выиграли со счётом 3:2, выйдя на первое место в группе H.