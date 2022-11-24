Роналду повторил рекорд по участиям на чемпионатах мира

Великий португальский нападающий Криштиану Роналду повторил рекорд по количеству проведённых чемпионатов мира.

Выйдя на поле в Дохе на игру против Ганы, форвард официально принял участие в пяти мундиалях. Подобное достижение покорялось лишь пяти футболистам, включая самого Криштиану. Ими являются Лионель Месси, Лотар Маттеус, Антонио Карбахаль и Рафаэль Маркес.

Свой первый матч в рамках чемпионатов мира бывший игрок «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса» провёл 11 июня 2006 года против Анголы на немецком турнире.

Напомним, что чемпионы Европы - 2016 начали свой путь в Катаре с игры с Ганой. К середине первого тайма голов не зафиксировано.