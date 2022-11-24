Леау забил свой первый гол за сборную Португалии

В рамках группового турнира чемпионата мира в Катаре сборная Португалии сражается с командой Ганы, и во второй половине этой игры были забиты пять мячей. Три из них записали на свой счет выступающие с позиций фаворитов португальца, а последний из них забил нападающий Рафаэл Леау, который отличился в контратаке и записал на свой счет, таким образом, первый гол за португальскую сборную.

Следить за событиями игры между сборными Португалии и Ганы в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.