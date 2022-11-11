Полузащитник леверкузенского «Байера» Каллум Хадсон-Одои отказался от вызова в сборную Ганы на чемпионат мира в Катаре. По информации от Evening Standard, футболист всё ещё надеется, что ему рано или поздно удастся пробиться в сборную Англии.

Напомним, главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт не стал включать Хадсона-Одои в заявку на чемпионат мира. Гана хотел воспользоваться этим и пригласить Каллума на мундиаль. У футболиста есть корни из этой страны, но он решил отказаться от возможности.

В данный момент Хадсон-Одои выступает за леверкузенский «Байер» на правах аренды из «Челси». Футболист отметился за «фармацевтов» одним голом и одной голевой передачей во всех турнирах.