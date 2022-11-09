Рольфес оценил прогресс Фримпонга

Руководитель леверкузенского «Байера» Симон Рольфес высказался об игре молодого таланта «аспириновых» Жереми Фримпонга.

«Его способность ускоряться и замедляться находится на мировом уровне. Если у вас есть навыки мирового класса в «Селтике» или в Бундеслиге, то же самое будет происходить и в других лигах. Были и другие моменты, которые ему нужно было улучшить, когда он пришёл, и Жереми с этим отлично справился», – приводит слова бывшего хавбека немецкой сборной издание BuliNews.

Напомним, что Фримпонг стал игроком «Байера» в начале 2021 года. В текущей кампании на счету нидерландского защитника 19 матчей в рамках всех состязаний, в которых он забил пять голов при трёх ассистах.

