Билялетдинов: «Роналду — великий»

Чемпион России в составе московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился своим мнением о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду — великий. Даже без рекорда, что первым в истории забил на пяти чемпионатах мира», - цитирует спортсмена «Чемпионат».

Португальский нападающий забивал на каждом чемпионате мира, начиная с 2006 года. Сегодня игрок, которого многие любители футбола признают одним из лучших в истории, открыл счёт голам на турнире в Катаре, забив в ворота сборной Ганы с пенальти. Как итог, португальский коллектив одержал победу со счётом 3:2.