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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Названа самая молодая команда чемпионата мира в Катаре

16 Ноября 2022 • 21:14 Комментировать
Португалия
...
Гана
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24.11 19:00

Сборная Ганы привезёт в Катар самую молодую команду среди всех участников.

Средний возраст игроков, попавших в заявку ганцев, – всего 23,5 лет, докладывает The Athletic. Второе место в списке занимают сборные США и Эквадора – 24 года. Среди команд, входящих в число главных фаворитов мундиаля, наиболее молодой состав подобрался у действующих чемпионов мира – французов (25 лет).

Чемпионат мира – 2022 пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В матче открытия сборная Катара встретится с Эквадором. Гана начнёт своё выступление на мундиале поединком со сборной Португалии, который состоится 24 ноября.

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Чемпионат Мира Сборная Ганы
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ПОРТУГАЛИЯ ГАНА
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