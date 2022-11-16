Названа самая молодая команда чемпионата мира в Катаре

Сборная Ганы привезёт в Катар самую молодую команду среди всех участников.

Средний возраст игроков, попавших в заявку ганцев, – всего 23,5 лет, докладывает The Athletic. Второе место в списке занимают сборные США и Эквадора – 24 года. Среди команд, входящих в число главных фаворитов мундиаля, наиболее молодой состав подобрался у действующих чемпионов мира – французов (25 лет).

Чемпионат мира – 2022 пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В матче открытия сборная Катара встретится с Эквадором. Гана начнёт своё выступление на мундиале поединком со сборной Португалии, который состоится 24 ноября.