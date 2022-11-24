​Рой Кин: «Роналду заткнёт рты всем идиотам, которые его критиковали»

Криштиану Роналду оказался под ударом критиков после скандального интервью, в котором он разнёс «Манчестер Юнайтед». На днях клуб объявил о расторжении контракта с португальцем. Будучи свободным агентом, Роналду в четверг сыграет в первом матче сборной Португалии на чемпионате мира – против Ганы.

Своими ожиданиями от выступления Криштиану Роналду в первой игре мундиаля поделился экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин.

«Я с нетерпением жду его игры. Я уверен, что он выступит хорошо. Он сделает это и заткнёт рты многим людям – всем идиотам, которые его критиковали. Он отличный футболист, и мне повезло поиграть с ним», - сказал Кин ITV.