​Роналду поклялся своими детьми, отвечая на вопрос

На пресс-конференции звёздный Криштиану Роналду получил вопрос, ставит ли он перед собой задачу обойти легендарного Эйсебиу по количеству голов за сборную Португалии в финальных частях чемпионатов мира.

Эйсебиу на чемпионате мира в 1966 году забил 9 голов. Криштиану Роналду на мундиалях в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах суммарно отличился 7 раз.

«Может кто-то назовёт это тщеславием, но я все равно скажу, что не гонюсь за рекордами. Это рекорды гонятся за мной. Конечно, было бы здорово побить рекорд Эйсебиу. Но если мне не удастся, это не приведёт к бессоннице или потере аппетита.

Если бы мне сказали, что сборная Португалии выиграет чемпионат мира, а я не забью ни одного гола, я бы подписался под этим. Клянусь своими детьми», - слова Роналду приводит A Bola.