Бернарду Силва: «Играть на Роналду – это естественно»

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва рассказал о важности Криштиану Роналду.

Давний лидер и ветеран португальцев Криштиану Роналду не лучшим образом проводит нынешний сезон в «Манчестер Юнайтед», однако по-прежнему считается незаменимым в национальной команде.

«Естественно, когда у вас есть такой игрок, как Роналду, время от времени вы будете активно играть на него, рассчитывая на гол. Он способен выиграть для нас тяжёлый матч на последних минутах», – заявил хавбек «Манчестер Сити», которого цитируют португальские СМИ.

В 16 поединках за «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне Криштиану Роналду поразил чужие ворота всего трижды.