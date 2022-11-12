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Бернарду Силва: «Играть на Роналду – это естественно»

12 Ноября 2022 • 22:19 Комментировать
Португалия
...
Гана
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24.11 19:00

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва рассказал о важности Криштиану Роналду.

Давний лидер и ветеран португальцев Криштиану Роналду не лучшим образом проводит нынешний сезон в «Манчестер Юнайтед», однако по-прежнему считается незаменимым в национальной команде.

«Естественно, когда у вас есть такой игрок, как Роналду, время от времени вы будете активно играть на него, рассчитывая на гол. Он способен выиграть для нас тяжёлый матч на последних минутах», – заявил хавбек «Манчестер Сити», которого цитируют португальские СМИ.

В 16 поединках за «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне Криштиану Роналду поразил чужие ворота всего трижды.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Бернарду Силва
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ПОРТУГАЛИЯ ГАНА
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