Футре призвал вернуть Силву в сборную Португалии

Бывший игрок португальской национальной команды Паулу Футре призвал вернуть одного из лидеров «Бенфики» Рафу Силву в сборную.

«Я не знаю, что произошло между Фернанду Сантушем и Рафой, но я знаю, что ни один тренер не откажется от игрока в той форме, в которой сегодня находится Силва. Я прошу вас обоих сесть и решить проблемы, которые между вами возникли. Сделайте это для Португалии», – приводит слова экс-вингера «Атлетико» издание A Bola.

Напомним, что Силва принял решение завершить карьеру в национальной команде в возрасте 29 лет перед сентябрьскими матчами Лиги наций УЕФА.

