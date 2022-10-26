Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Португалии

Футре призвал вернуть Силву в сборную Португалии

26 Октября 2022 • 17:40 Комментировать
Португалия
...
Гана
1 1.50 X 4.05 2 7.70
24.11 19:00

Бывший игрок португальской национальной команды Паулу Футре призвал вернуть одного из лидеров «Бенфики» Рафу Силву в сборную.

«Я не знаю, что произошло между Фернанду Сантушем и Рафой, но я знаю, что ни один тренер не откажется от игрока в той форме, в которой сегодня находится Силва. Я прошу вас обоих сесть и решить проблемы, которые между вами возникли. Сделайте это для Португалии», – приводит слова экс-вингера «Атлетико» издание A Bola.

Напомним, что Силва принял решение завершить карьеру в национальной команде в возрасте 29 лет перед сентябрьскими матчами Лиги наций УЕФА.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Фернанду Сантуш Паулу Футре Рафа Силва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПОРТУГАЛИЯ ГАНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Октября
17:40 · Португалия. Примейра-лига
Футре призвал вернуть Силву в сборную Португалии
12:51 · Италия. Серия А
«Ювентус» усилится испанским футболистом
12:11 · Англия. Премьер-лига
Аморим: «Спортинг» мечтает о возвращении Роналду
24 Октября
00:08 · Португалия. Примейра-лига
Руй Кошта удивил всю команду заразительным празднованием победы над «Порту» - устроил пляски в раздевалке 1
23 Октября
12:58 · Германия. Бундеслига
​Дракслер: «Шальке» остаётся самым близким клубом моего сердца»
00:26 · Португалия. Примейра-лига
«Спортинг» не без проблем обыграл конкурентов из «Каса Пиа»
22 Октября
00:16 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» в большинстве обыграла конкурентов из «Порту»
21 Октября
23:09 · Англия. Премьер-лига
Аморим готов возглавить «Астон Виллу», но клубу придётся выплатить солидные отступные
15:03 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Спортинга» Аморим может возглавить «Астон Виллу»
18 Октября
22:51 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» присмотрел двух известных игроков на позицию левого защитника
09:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену де Хеа
15 Октября
11:41 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» продлила контракт с Луишем официально
14 Октября
09:58 · Россия. Премьер-лига
Роша: «В чемпионате России мяч постоянно ходит туда-сюда»
12 Октября
11:19 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла замену Бускетсу
10 Октября
12:21 · Франция. Лига 1
Владельцы «ПСЖ» приобрели долю в португальском клубе
Все новости
Рекомендуем