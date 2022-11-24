Сантуш прокомментировал победу над Ганой

Наставник португальской национальной команды Фернанду Сантуш прокомментировал победу в первом туре катарского чемпионата мира против Ганы.

«Нам не хватало агрессии. В перерыве я сказал, что нужно сохранять терпение, но все же не забывать про результат. Игра была настолько закрытой, что, играя терпеливо, мы не забили бы», — приводит слова специалиста издание A Bola.

Тренер отметил, игроки смогли понять его мысли, из-за чего изменилось движение при атакующих действиях, однако, по мнению Сантуша, недопустимо пропускать голы на ровном месте.

Напомним, что Португалия обыграла Гану со счётом 3:2, выйдя на первую строчку в турнирной таблице группы H катарского мундиаля. Другими соперниками являются Уругвай и Южная Корея.