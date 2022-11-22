Диаш рассказал, как повлиял скандал Роналду в «МЮ» на сборную Португалии

Центральный защитник национальной сборной Португалии Рубен Диаш высказался насчет скандала вокруг главной звезды команды Криштиану Роналду. Недавно 37-летний форвард дал резонансное интервью, в котором раскритиковал руководство «МЮ» и главного тренера команды Эрика тен Хага.

«Эта ситуация никак не повлияла на атмосферу в команде. Мы полностью сконцентрированы на выступлении на чемпионате мира. Мы не обсуждаем эту тему, она для нас закрыта», - передает слова защитника O Jogo.

В стартовом матче на чемпионате мира сборная Португалии встретится с командой Ганы 24 ноября.