​Роналду достал еду из трусов во время матча

В четверг сборная Португалии стартовала на чемпионате мира. Команда Фернанду Сантуша обыграла Гану в результативном матче со счётом 3:2. По ходу игры звёздный форвард португальцев Криштиану Роналду решил подкрепиться. Он засунул руку в трусы и достал оттуда еду. На это обратил внимание телеграм-канал «Первый спорт», приводя несколько соответствующих кадров.

Вероятно, Криштиану Роналду съел что-то питательное, что прибавило ему сил.

Отметим, что Криштиану Роналду забил один из трёх голов своей команды – форвард реализовал одиннадцатиметровый удар, который он сам же и заработал.