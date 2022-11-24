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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Криштиану Роналду забил в статусе свободного агента, а Португалия в драматичном матче переиграла Гану

24 Ноября 2022 • 20:59 Комментировать (23)
Португалия
3:2
Гана
окончен

Португалия и Гана сошлись на чемпионате мира 2022 в Катаре.

Протокол игры  
Португалия3:2Гана
(1:0) Роналду Криштиану65'  
  73'Айю Андре (1:1)
(2:1) Фелиш Жоау78'  
(3:1) Леау Рафаэл80'  
  89'Букари Осман (3:2)
Кошта ДиогуКанселу ЖоауДиаш РубенДанилу Перейра  90'Геррейру РафаэлНевеш Рубен 77' (Леау Рафаэл ( 77') Силва Бернарду 88' (Мариу Жоау ( 88') Отавио Эдмилсон 56' (Карвалью Вилльям ( 56') Фернандеш Бруну  90'Роналду Криштиану 88' (Рамуш Гонсалу ( 88') Фелиш Жоау 88' (Пальинья Жоау ( 88')
Запасные: Орта РикардуПатрисиу РуйАндре СилваСа ЖозеПепе КеплерВитинья IIДалот ДиогуЛуис Матеус IIСилва Антониу
Ати-Зиги ЛоуренсАмарти ДаниэльДжику Александер 90' (Кьере Даниэль-Кофи ( 90') Салису МохаммедСейду Алиду  57' 66' (Лемпти Тарик ( 66') Баба Абдул-РахманПарти ТомасАбдул-Самед Салис 90' (Семеньо Антуан ( 90') Кудус Мохаммед  45' 77' (Айю Джордан ( 77') Айю Андре  49' 77' (Букари Осман ( 77') Уильямс Иньяки  90'
Запасные: Данлад ИбрагимСова КамалАйду ДжозефОдои ДенисНуруден Абдул МанафОвусу ЭлишаАфрийе ДэниелИссааку ФатавуМенса ГидеонСулемана Камалдин
24 ноября. Стадион "Стадион 974".

 

Невероятно, но главная звезда сборной Португалии начала чемпионат мира 2022 в статусе свободного агента. Позавчера Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед» объявили о расторжении контракта, добавив КриРо мотивации на первый матч ЧМ-2022. Теперь звёздному португальцу нужно было не только тащить сборную к победе, но и показывать себя перед потенциальными работодателями.

В атаке КриРо помогали бывший одноклубник Бруну Фернандеш и Жоау Фелиш из «Атлетико», а португальцы довольно ожидаемо захватили инициативу и стали раскачивать оборонительные редуты соперника. Первый опасный момент пришёл на 10-й минуте. Бруну воспользовался грубой ошибкой Мохаммеда Кудуса, перехватил мяч на половине поля соперника и сыграл на Бернарду Силву, тот вывел Роналду практически один на один с вратарём соперника, но Криштиану не сумел переиграть Лоуренса Ати-Зиджи в ближнем бою!

Однако КриРо продолжил бомбардировать ворота соперника. Бруну быстро разыграл угловой, Геррейру навесил, а выше всех выпрыгнул Роналду и опасно пробил, немного не попав в створ. Заряженность Криштиану была видна из космоса, естественно, такой настрой не мог пройти бесследно. После заброса с левого фланга капитан Роналду выиграл силовую борьбу у Александера Джику и пробил-таки голкипера, но американский арбитр Исмаил Эльфат мгновенно показал, что КриРо нарушил правила.

Легитимный гол от Криштиану Роналду случился только на 65-й минуте игры. Больше часа КриРо мучил оборону Ганы и наконец добился своего, самолично заработав пенальти (сфолил на нём Мохаммед Салису) и реализовав 11-метровый удар (мощно пробил в угол) – 1:0. И ведь совсем не было моментов у Ганы, даже ударов в створ, но после пропущенного гола африканцы разозлились, завелись и довольно быстро счёт сравняли.

После передачи на левый край штрафной площади Кудус опередил Диаша и прострелил во вратарскую, где мяч рикошетом от Карвалью отлетел к Айю и тот с нескольких метров поразил цель – 1:1. Но фаворит не опустил рук, в концовке добыв нужный результат. Через пять минут Португалия вновь была впереди: Бруну Фернандеш шикарной передачей вывел Жоау Фелиша на рандеву с голкипером и тот своего шанса не упустил – 2:1.

А окончательное добил африканцев Рафаэл Леау. Вновь большую часть работы сделал шикарный пас Бруну, а форвард в касание пробил в дальний угол – 3:1. К своей чести ганцы не сдались и за минуту до конца основного времени даже добавили интриги: Осман Букари точно пробил головой, замкнув кросс Абдула Рахмана Баба – 3:2. Но на большее никто не сподобился. Португалия начинает чемпионат мира со сложной победы над Ганой.

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Комментарии (23)
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CELTIC FROST
24 Ноября 2022 в 22:54
Потенциал у этой Португалии - сумасшедший, недаром и состав ее - один из самых дорогих в мире. Однако парадокс - матч должен был заканчиваться ничьей. Вымучили. Хотя в конце команды и повеселили.
CERG
24 Ноября 2022 в 22:39
Португалия как и Бельгия играет скучно)..
ARTUR
24 Ноября 2022 в 22:54
нее второй тайм играли хорошо , вернее весело )) я смотрел их товарняк без Роналдов , фелишей , отлично играли , голы результаты комбинаций а не валяний в штрафной . по идее имея таких исполнителей , даже на баночке рвать должны всех подряд ...но..
ARTUR
24 Ноября 2022 в 22:15
ооо еще и вахлак какой то обьявился , прикольные эти все ,, болельщики ,, , у меня даче есть какой то сосед , алкен , я не знаю ни как его зовут ни еще что то , но когда я иду на рыбалку , то часто вижу картину , он сидит с тупым лицом на лавочке , а его собачка шавка которых ни породы ни ума долбит его в колено , а тот ухахатывется , не знаю почему но вот его лицо мне напоминает по тупости Роналду , а его этих ,, болельщиков,, вот эта шавка которая долбит его в колено все вот эти шавки типа вот этого а ля вайнаха, вахлака , придурков кастилий и многих многих других они на одной степени развития как эта шавка .
Вайнах 06
24 Ноября 2022 в 22:00
Гана - это, конечно, не Саудовская Аравия)) сколько ж тут ыкспертов то собралось, от главного переобувальщика этого портала, до вечно в больничке валяющегося «литовца»)) и все таких умников из себя строят, что случайно заглянувший юзер может подумать, что у них реально мозги есть))
Sergey999
24 Ноября 2022 в 22:12
Не ну там арг тащил конечно. И судейка ни разу не помог))) говорю же пуканы полыхают не по детски. Оба забили с пенальти, тока арг великий а португез днище))) аж смешно читать этот бред шизоидов)))
Вайнах 06
24 Ноября 2022 в 22:21
Да «литовец» этот лет 5 назад передо мной оправдывался, что лежит в больничке, а там и делать нечего. Потому постоянно на портале торчит)) видимо больничка была дуркой, там и собаки долбятся, и и соседи, и в глаза тоже, наверняка, долбятся)) на самом деле этих ыкспертов читать очень смешно, им всем должно быть уже минимум за 30, а вся их жизнь - это «умные» комменты на не менее «умном» портале))
ARTUR
24 Ноября 2022 в 22:51
ты слишком мало травки обкакал что бы я перед тобой оправдывался
Вайнах 06
24 Ноября 2022 в 22:55
Походу ты ее обкакиваешь повсеместно)) как ни зайду на портал, везде твои «гениальные изречения»)) неужели даже бабы нет, чтобы хоть как-то жизнь разнообразить?))
Sergey999
24 Ноября 2022 в 21:40
Судя по комментам тут большая часть додиков пускающих слюни на аргентоса))) по поводу пеналя-скорее да чем нет, пропустили два абсолютных дурня, но объективно дальше 1/8 не пройдут португальцы. Комменты типа сдал в физике на грани идиотизма. 38 лет, конечно сдал, ваш мес тоже сдал, он помладше. Вообще хватит грязь лить, смотрите футбол и наслаждайтесь играми.
ОдмЫн
24 Ноября 2022 в 21:20
Гана заслуживала очко. Оборона у Португалии просто днище
roksanvanino2015
24 Ноября 2022 в 21:18
очень лоялен рефери к португам, даже телек смотреть не стал
хотя пеналя нет, а фелиш когда открывался, показалось что в мини оффсайд залез
роналду сдал в физике и это приговор, его штучки больше не проходят
а без физики это нап калибра кокорина с огромным эго и прошлыми заслугами
Alex1972
24 Ноября 2022 в 21:18
Отличный второй тайм... Если бы Уильямс забил - был бы самый тупой гол для "чудо-вратаря" португезов...
Ermak
24 Ноября 2022 в 21:17
Бруну конечно красавец! Пеналду теряет только в скорости, артистизм до сих пор на уровне, также как и у феликса)). Пенку судья поставил не задумываясь и не просматривая момент, как будто был заказ с верху на гол Пеналды, видимо понимают, что с игры это бревно уже не забьет))
KLINSMANN
24 Ноября 2022 в 21:17
Жаль в конце ганец не забил 3й ))
Barca mes que un club
24 Ноября 2022 в 21:17
Концовка матча веселой получилась)
ЮвиК
24 Ноября 2022 в 21:10
Матч огонь, точнее вторая половина. Пенальти даже более левый, чем тот который забил Месси. Если бы вратарь так опростоволосился это был бы эпик фэйл для Португалии и просто экстаз для болельщиков Ганы и нейтралов.!
slain
24 Ноября 2022 в 21:15
да какой огонь, матч привозов
Element-22
24 Ноября 2022 в 21:07
Спасибо гению Бруно за две решающие голевые и Жоао с Рафой за реализацию.
Думаю, все зрячие понимают, что, к сожалению, далеко Португалия не зайдёт. Эта сборная может играть в решающих стадиях любого крупного турнира, но не с этим тренером.
И чёрт бы с ним - с тренером - игроки, мож, сами чо придумают, но вдесятером это сделать тяжело. Настолько талантливейший созыв, настолько тонкая россыпь игроков - от Канселу, Бернарду, Бруно и до Фелиша, Леау, Мариу - должна играть на статистику и амбиции Кринжа. Вроде два паренька из Сити пытаются что-то умное придумать, а в итоге все равно вынуждены бестолково вешать в штрафную, а то клубничка в раздевалке истерику закатит. Вроде и Фернандеш барражирует между линиями, ищет пространство, а в итоге вынужден пихать в штрафную и искать голову Роналду… когда на две минуты забыл о его присутствии, сделал два ассиста. В сухом остатке у мистера «и это в 37 лет!» остаётся гол с левого пенальти. И самое обидное, что когда португальцы выйдут из группы, никто не вспомнит того, кто принёс этот результат, армия нурланов, мурланов, бахадуров и прочих дур всем докажет, что исход предрешил этот 118-ый мяч балласта.
ARTUR
24 Ноября 2022 в 21:41
ЗДОРОВО НАПИСАЛ !!
slain
24 Ноября 2022 в 21:06
Какие-то душнилы а не судьи на турнире. Миллиметровые офсайды, фолы по поводу и без, полчаса добавленного времени.
ARTUR
24 Ноября 2022 в 21:05
Первый тайм у меня вызвал смертную тоску , НО ВТОРОЙ !!!БОМБА !!! Плачущий дед в перьях один чего стоит , лицо Роналду как у побитой собаки , левый пенальти , два шедвральных паса от Бруно !! тупой судья !! страшные болельщики Ганы.. ошибка в конце вратаря чуть не привела к инфаркту игроков поортугалии . Пенальти подарили дрищу . Вар даже не смотрели . Гана непонятная , валяющися по полю португальские дрищи.. чуть махач не случился , ну ОГОНЬ !!!))
Sergey999
24 Ноября 2022 в 21:35
Лицо как у побитой собаки было 2 дня назад)))
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