Криштиану Роналду забил в статусе свободного агента, а Португалия в драматичном матче переиграла Гану

Португалия и Гана сошлись на чемпионате мира 2022 в Катаре.

Невероятно, но главная звезда сборной Португалии начала чемпионат мира 2022 в статусе свободного агента. Позавчера Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед» объявили о расторжении контракта, добавив КриРо мотивации на первый матч ЧМ-2022. Теперь звёздному португальцу нужно было не только тащить сборную к победе, но и показывать себя перед потенциальными работодателями.

В атаке КриРо помогали бывший одноклубник Бруну Фернандеш и Жоау Фелиш из «Атлетико», а португальцы довольно ожидаемо захватили инициативу и стали раскачивать оборонительные редуты соперника. Первый опасный момент пришёл на 10-й минуте. Бруну воспользовался грубой ошибкой Мохаммеда Кудуса, перехватил мяч на половине поля соперника и сыграл на Бернарду Силву, тот вывел Роналду практически один на один с вратарём соперника, но Криштиану не сумел переиграть Лоуренса Ати-Зиджи в ближнем бою!

Однако КриРо продолжил бомбардировать ворота соперника. Бруну быстро разыграл угловой, Геррейру навесил, а выше всех выпрыгнул Роналду и опасно пробил, немного не попав в створ. Заряженность Криштиану была видна из космоса, естественно, такой настрой не мог пройти бесследно. После заброса с левого фланга капитан Роналду выиграл силовую борьбу у Александера Джику и пробил-таки голкипера, но американский арбитр Исмаил Эльфат мгновенно показал, что КриРо нарушил правила.

Легитимный гол от Криштиану Роналду случился только на 65-й минуте игры. Больше часа КриРо мучил оборону Ганы и наконец добился своего, самолично заработав пенальти (сфолил на нём Мохаммед Салису) и реализовав 11-метровый удар (мощно пробил в угол) – 1:0. И ведь совсем не было моментов у Ганы, даже ударов в створ, но после пропущенного гола африканцы разозлились, завелись и довольно быстро счёт сравняли.

После передачи на левый край штрафной площади Кудус опередил Диаша и прострелил во вратарскую, где мяч рикошетом от Карвалью отлетел к Айю и тот с нескольких метров поразил цель – 1:1. Но фаворит не опустил рук, в концовке добыв нужный результат. Через пять минут Португалия вновь была впереди: Бруну Фернандеш шикарной передачей вывел Жоау Фелиша на рандеву с голкипером и тот своего шанса не упустил – 2:1.

А окончательное добил африканцев Рафаэл Леау. Вновь большую часть работы сделал шикарный пас Бруну, а форвард в касание пробил в дальний угол – 3:1. К своей чести ганцы не сдались и за минуту до конца основного времени даже добавили интриги: Осман Букари точно пробил головой, замкнув кросс Абдула Рахмана Баба – 3:2. Но на большее никто не сподобился. Португалия начинает чемпионат мира со сложной победы над Ганой.