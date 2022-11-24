Криштиану Роналду забил в статусе свободного агента, а Португалия в драматичном матче переиграла Гану

Португалия и Гана сошлись на чемпионате мира 2022 в Катаре.
|(1:0) Роналду Криштиану65'
|73'Айю Андре (1:1)
|(2:1) Фелиш Жоау78'
|(3:1) Леау Рафаэл80'
|89'Букари Осман (3:2)
Невероятно, но главная звезда сборной Португалии начала чемпионат мира 2022 в статусе свободного агента. Позавчера Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед» объявили о расторжении контракта, добавив КриРо мотивации на первый матч ЧМ-2022. Теперь звёздному португальцу нужно было не только тащить сборную к победе, но и показывать себя перед потенциальными работодателями.
В атаке КриРо помогали бывший одноклубник Бруну Фернандеш и Жоау Фелиш из «Атлетико», а португальцы довольно ожидаемо захватили инициативу и стали раскачивать оборонительные редуты соперника. Первый опасный момент пришёл на 10-й минуте. Бруну воспользовался грубой ошибкой Мохаммеда Кудуса, перехватил мяч на половине поля соперника и сыграл на Бернарду Силву, тот вывел Роналду практически один на один с вратарём соперника, но Криштиану не сумел переиграть Лоуренса Ати-Зиджи в ближнем бою!
Однако КриРо продолжил бомбардировать ворота соперника. Бруну быстро разыграл угловой, Геррейру навесил, а выше всех выпрыгнул Роналду и опасно пробил, немного не попав в створ. Заряженность Криштиану была видна из космоса, естественно, такой настрой не мог пройти бесследно. После заброса с левого фланга капитан Роналду выиграл силовую борьбу у Александера Джику и пробил-таки голкипера, но американский арбитр Исмаил Эльфат мгновенно показал, что КриРо нарушил правила.
Легитимный гол от Криштиану Роналду случился только на 65-й минуте игры. Больше часа КриРо мучил оборону Ганы и наконец добился своего, самолично заработав пенальти (сфолил на нём Мохаммед Салису) и реализовав 11-метровый удар (мощно пробил в угол) – 1:0. И ведь совсем не было моментов у Ганы, даже ударов в створ, но после пропущенного гола африканцы разозлились, завелись и довольно быстро счёт сравняли.
После передачи на левый край штрафной площади Кудус опередил Диаша и прострелил во вратарскую, где мяч рикошетом от Карвалью отлетел к Айю и тот с нескольких метров поразил цель – 1:1. Но фаворит не опустил рук, в концовке добыв нужный результат. Через пять минут Португалия вновь была впереди: Бруну Фернандеш шикарной передачей вывел Жоау Фелиша на рандеву с голкипером и тот своего шанса не упустил – 2:1.
А окончательное добил африканцев Рафаэл Леау. Вновь большую часть работы сделал шикарный пас Бруну, а форвард в касание пробил в дальний угол – 3:1. К своей чести ганцы не сдались и за минуту до конца основного времени даже добавили интриги: Осман Букари точно пробил головой, замкнув кросс Абдула Рахмана Баба – 3:2. Но на большее никто не сподобился. Португалия начинает чемпионат мира со сложной победы над Ганой.
хотя пеналя нет, а фелиш когда открывался, показалось что в мини оффсайд залез
роналду сдал в физике и это приговор, его штучки больше не проходят
а без физики это нап калибра кокорина с огромным эго и прошлыми заслугами
Думаю, все зрячие понимают, что, к сожалению, далеко Португалия не зайдёт. Эта сборная может играть в решающих стадиях любого крупного турнира, но не с этим тренером.
И чёрт бы с ним - с тренером - игроки, мож, сами чо придумают, но вдесятером это сделать тяжело. Настолько талантливейший созыв, настолько тонкая россыпь игроков - от Канселу, Бернарду, Бруно и до Фелиша, Леау, Мариу - должна играть на статистику и амбиции Кринжа. Вроде два паренька из Сити пытаются что-то умное придумать, а в итоге все равно вынуждены бестолково вешать в штрафную, а то клубничка в раздевалке истерику закатит. Вроде и Фернандеш барражирует между линиями, ищет пространство, а в итоге вынужден пихать в штрафную и искать голову Роналду… когда на две минуты забыл о его присутствии, сделал два ассиста. В сухом остатке у мистера «и это в 37 лет!» остаётся гол с левого пенальти. И самое обидное, что когда португальцы выйдут из группы, никто не вспомнит того, кто принёс этот результат, армия нурланов, мурланов, бахадуров и прочих дур всем докажет, что исход предрешил этот 118-ый мяч балласта.
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