Леау: «Для моей страны, для моего народа»

В рамках группового турнира чемпионата мира в Катаре сборная Португалии сразилась с командой Ганы, и во второй половине этой игры были забиты пять мячей. Три из них записали на свой счет выступающие с позиций фаворитов португальцы, а последний из них забил нападающий итальянского «Милана» Рафаэл Леау, который отличился в контратаке и записал на свой счет, таким образом, первый гол за португальскую сборную.

Именно его успех принес португальцам вожделенную победу, и Леау прокомментировал его в социальных сетях.

- Для моей страны. Для моего народа, - так прокомментировал свой успех Леау.